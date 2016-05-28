"Свадебный генсек": В России прокомментировали назначение Расмуссена советником Порошенко

"В назначении бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена внештатным советником президента Украины я бы не усматривал какого-то военного и вообще практического смысла", - цитирует Косачева ТАСС.

По его словам, в последнее время "Украина наиболее остро нуждается даже не во внешних деньгах, а во внешнем внимании".

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В связи с этим сенатор РФ не видит смысла "искать в появлении на украинской сцене Расмуссена какие-то дополнительные риски в контексте ситуации на Донбассе или для отношений Украины с Россией". "Это политическая, а не военная фигура. "Свадебный генсек"..., ну а Запад еще один "смотрящий" в Киеве также вполне устраивает", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Порошенко назначил экс-генсека НАТО Расмуссена своим внештатным советником.