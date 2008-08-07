Генштаб ВСУ: есть две вероятные причины трагедии на полигоне в Яворове
Комментарий Кириченко
|Сергей КИРИЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО сегодня во время репетиции парада ко Дню Независимости, которая состоялась на бывшем военном аэродроме «Гайок» в Белоцерковском районе Киевской области.
«На сегодня еще рано говорить о причинах этого инцидента. Это может быть и технический фактор, связанный с неисправностью самого миномета или боеприпаса, а также рассматривается и человеческий фактор», - сказал начальник Генштаба ВС Украины.
По словам С.КИРИЧЕНКО, расследованием этого события занимается специальная комиссия Минобороны, а также специалисты военной службы правопорядка ВСУ, следователи органов прокуратуры.
Как сообщал УНИАН, 6 августа на Яворовском общевойсковом полигоне во Львовской области вследствие разрыва ствола миномета один военнослужащий погиб, еще трое были тяжело ранены.