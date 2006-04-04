Производить лед опасно
09:55, 04 апреля 2006Политика
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свыше 60 человек отравились на Филиппинах в результате утечки химикатов
В результате утечки химикатов с завода по изготовлению льда в филиппинской провинции Лагуна отравились свыше 60 человек. Одной из жертв стал годовалый мальчик, сообщает во вторник газета "Филиппин дейли инкуайрер".
По заявлению представителя местной полиции, пострадавшие были немедленно госпитализированы в окрестные больницы. Большинство из них выписалось вскоре после оказания первой помощи.
Причиной утечки стал разрыв емкостей, содержавших аммиак, передает РИА «Новости».
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