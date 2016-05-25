На встрече Путина с родственниками погибших российских журналистов присутствовал Медведчук (фото)
16:07, 25 мая 2016Политика
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На встрече Путина с родственниками погибших на Донбассе журналистов ВГТРК, подавших прошение о помиловании украинской летчицы Надежды Савченко, присутствовал Виктор Медведчук.
Медведчук был на встрече Путина с родственниками погибших журналистов ВГТРК / kremlin.ru
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Знаю, что более чем два месяца назад, а точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком. И тогда, по результатам этой встречи, обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные, прежде всего, соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь", - заявил Путин.
Виктор Медведчук у Путина / kremlin.ru
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