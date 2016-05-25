На встрече Путина с родственниками погибших российских журналистов присутствовал Медведчук (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Знаю, что более чем два месяца назад, а точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком. И тогда, по результатам этой встречи, обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные, прежде всего, соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь", - заявил Путин.