Первые кадры Надежды Савченко на украинской земле (фоторепортаж)

15:45, 25 мая 2016
Политика
9946

Украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко 25 мая вернулась в Украину почти после 2 лет плена сначала у пророссийских боевиков на Донбассе, а потом в российском СИЗО.

REUTERS

Долгожданное возвращение Савченко на Родину состоялась в рамках ее обмена на двух российских ГРУшников Александа Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Украине за участие в боях на Донбассе.

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин взаимно "помиловали" Савченко и Александрова с Ерофеевым соответственно.

Надежда Савченко наконец в Украине
Надежда Савченко наконец в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры /  © facebook Iryna Gerashchenko
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама Савченко перед прибытием дочери
Мама Савченко перед прибытием дочери /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама и сестра Савченко
Мама и сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Порошенко вручил Савченко ''Золотую Звезду''
Порошенко вручил Савченко "Золотую Звезду" /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Савченко перед отлетом из России
Савченко перед отлетом из России /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестры Савченко в Украине
Сестры Савченко в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

Как сообщал УНИАН, российский суд в марте этого года приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter