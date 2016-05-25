Первые кадры Надежды Савченко на украинской земле (фоторепортаж)

Долгожданное возвращение Савченко на Родину состоялась в рамках ее обмена на двух российских ГРУшников Александа Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Украине за участие в боях на Донбассе.

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин взаимно "помиловали" Савченко и Александрова с Ерофеевым соответственно.

Как сообщал УНИАН, российский суд в марте этого года приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.