Савченко прямо из аэропорта поедет на Банковую для встречи с Порошенко

15:22, 25 мая 2016
Политика
3689

Украинская летчица Надежда Савченко из аэропорта отправляется на Банковую для встречи с президентом Петром Порошенко.

администрация президента ап адміністрація / УНИАН

Об этом сообщил спикер президента Святослав Цеголко, передает "Украинская правда".

"Как только президентский самолет сел на украинскую землю, президент набрал Надежду и поздравил ее на украинской земле", - сказал он.

"Сейчас Надя поедет в АП, где проведет встречу с главой государства", - добавил он.

Читайте такжеПутин подписал указ о "помиловании" Савченко

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.

Кроме того, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter