Савченко прямо из аэропорта поедет на Банковую для встречи с Порошенко

Об этом сообщил спикер президента Святослав Цеголко, передает "Украинская правда".

"Как только президентский самолет сел на украинскую землю, президент набрал Надежду и поздравил ее на украинской земле", - сказал он.

"Сейчас Надя поедет в АП, где проведет встречу с главой государства", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.

Кроме того, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".