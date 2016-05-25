Савченко прямо из аэропорта поедет на Банковую для встречи с Порошенко
Украинская летчица Надежда Савченко из аэропорта отправляется на Банковую для встречи с президентом Петром Порошенко.
Об этом сообщил спикер президента Святослав Цеголко, передает "Украинская правда".
"Как только президентский самолет сел на украинскую землю, президент набрал Надежду и поздравил ее на украинской земле", - сказал он.
"Сейчас Надя поедет в АП, где проведет встречу с главой государства", - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.
Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.
Кроме того, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".