Самолет с ГРУшниками Александровым и Ерофеевым приземлился во Внуково

Самолет с ГРУшниками Александром Александровым и Евгением Ерофеевым приземлился в аэропорту "Внуково"

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