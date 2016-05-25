Самолет с ГРУшниками Александровым и Ерофеевым приземлился во Внуково
14:04, 25 мая 2016Общество
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Самолет с ГРУшниками Александром Александровым и Евгением Ерофеевым приземлился в аэропорту "Внуково"
REUTERS
Об этом свидетельствуют данные flightradar24, передает "Газета.Ru".
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Ранее также сообщалось, что самолет, на борту которого находится украинская летчица Надежда Савченко, приземлится в украинском аэропорту не позднее 14.45.
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