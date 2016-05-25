"Добро пожаловать в свободный мир": глава МИД Литвы первым среди политиков поздравил Савченко с освобождением

Так он прокомментировал освобождение Савченко в странице в Тwitter.

"Добро пожаловать в свободный мир, Надежда Савченко. Это – твоя победа, победа мужества над исчезающей совестью", - написал Линкявичюс.

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Как сообщалось, Украина помиловала осужденных российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева для обмена на Савченко.

Сейчас в аэропорту "Борисполь" должен приземлиться самолет с Савченко на борту.