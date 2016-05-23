Климкин о скандале с "сигаретным дипгрузом": Выводы будут сделаны очень быстро

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел стран «Восточного партнерства».

«Выводы будут очень быстрыми. Наша позиция очень четкая - не просто «нулевая» толерантность, мы будем бороться с такими случаями», - сказал министр.

Климкин подчеркнул, что необходимо «детально посмотреть, каким образом это произошло, были ли попытки до этого».

«Мы должны связывать каждую деталь и должны выяснить, не были ли причастны к этому другие сотрудники посольства», - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Как сообщал УНИАН, закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

В МИД не назвали фамилию задержанного, вместо этого предложили называть его дипломат «Л». Однако председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что контрабандные сигареты через границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.

«Водитель микроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» с дипломатическими номерами (автомобиль принадлежит Посольству Украины в Словакии) житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии О.Лищишин, пытался вывезти за границу более пяти с половиной тысяч блоков сигарет», – сообщил он и отметил, что Лищишин предоставил таможенникам и пограничникам дипломатический паспорт и подписанное собственной женой письмо, «по которому с 21 по 24 мая микроавтобус перевозит дипломатический груз и не подлежит контролю».

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В Министерстве иностранных дел Украины предупредили, что в случае причастности посольства Украины в Словакии к контрабанде сигарет пострадает много людей.