Филатов обратился к жителям Днепропетровска по поводу переименования города

Об этом он заявил в обращении к землякам 23 мая.

"Как мэр я гарантирую, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы каждый из вас имел максимально комфортные условия в процессе переименования, чтобы ни копейки ваших средств не было потрачено на оплату чужих политических экспериментов. Уверяю вас, что космические суммы из городского бюджета на переименование не нужны", – сказал городской голова.

Борис Филатов отметил, что паспорта, удостоверения, документы на право собственности и наследство, договоры купли-продажи недвижимости и другие подобные документы останутся действительными и после переименования города.

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Глава Днепропетровска призвал политиков из всех политических лагерей "не поднимать шумиху" и не спекулировать на теме изменения названия города. По его словам, городские власти вместе с правоохранителями будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации.

Борис Филатов также отметил, что Днепропетровский городской совет прошлого созыва мог решить вопрос с названием города так, как хотели его жители, но не сделал этого и вопрос перешел в компетенцию Верховной Рады. По словам мэра, он неоднократно сообщал руководству парламента о том, что большинство жителей Днепропетровска против переименования, а вопрос об изменении названия является спорным и несвоевременным. Но парламент все-таки принял постановление о переименовании.

"Единственное, что может сделать мэр в такой ситуации, – это обратиться к председателю Верховной Рады с просьбой не подписывать принятое постановление. И я такой шаг сделал", – сказал Борис Филатов.