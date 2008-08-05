Тимошенко: Украина сегодня как никогда нужна миру

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости повышения качества сельскохозяйственных почв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на расширенном совещании с аграриями по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«Сохранение и повышение качества почв является приоритетом сегодняшней работы правительства в аграрном секторе. Если мы сохраним и повысим качество почв, мы будем иметь бесконечный потенциал для нашей страны и для нашего народа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Аргументируя свою позицию, премьер-министр напомнила, что в мире в последнее время обострились вопросы обеспечения продовольствием.

«Практически все страны, все мощные объединения стран и финансовые учреждения мира сегодня принимают специальные программы по преодолению продовольственного кризиса в мире. Украина сегодня как никогда необходима миру со всеми нашими возможностями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее мнению, перед правительством стоят задачи урегулирования функционирования рынков сбыта сельхозпродукции, более четко «отшлифовать» систему дотаций.

«Сегодня также существует проблема сохранения урожая на элеваторах. У нас также не хватает этих мощностей, и они используются крайне неэффективно. Меня совсем не удовлетворяет вся транспортная схема, начиная от поля и заканчивая портами и элеваторами. Это является большой бедой Украины», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила участникам сегодняшнего совещания обсудить все проблемы, существующие в агропромышленном комплексе.