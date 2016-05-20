Вопрос безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшие месяцы - Глава МВД Франции

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казньов во время заседания совета министров внутренних дел стран ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Europe Online.

"Этот вопрос (предоставление безвизового режима для Украины, Грузии и Косово) не может быть рассмотрен в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

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Позицию французского министра разделяет и министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, который заявил в пятницу, что "никаких новых решений по визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

Отметим, ранее Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС к либерализации визового режима с Украиной, Грузией и Косово, ведь эти три страны выполнили все требования для этого.

Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел страны ЕС согласовали свою позицию относительно так называемого механизма экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами.