В центре Киева "Азов" проводит марш против выборов в оккупированных районах Донбасса (фото, прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, марш проходит под лозунгом "Требование нации - нет капитуляции!".

В шествии принимают участие около 500 человек.

Марш начался от монумента "Родина-мать" по направлению к Верховной Раде, где "азовцы" планируют вручить народным депутатам свои требования.

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Напомним, ранее в КИУ заявили, что по вполне объективным причинам в ближайшее время невозможно провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявлял, что не исключает проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.