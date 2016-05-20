В центре Киева "Азов" проводит марш против выборов в оккупированных районах Донбасса (фото, прямая трансляция)
10:56, 20 мая 2016Политика
6029 2
В центре Киева бойцы полка "Азов" проводят марш против выборов во временно оккупированных районах Донбасса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, марш проходит под лозунгом "Требование нации - нет капитуляции!".
REUTERS
В шествии принимают участие около 500 человек.
Марш начался от монумента "Родина-мать" по направлению к Верховной Раде, где "азовцы" планируют вручить народным депутатам свои требования.
Читайте такжеБессмертный: Выборы могут спровоцировать обострение конфликта на Донбассе
Напомним, ранее в КИУ заявили, что по вполне объективным причинам в ближайшее время невозможно провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявлял, что не исключает проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter