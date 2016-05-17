В КИУ озвучили причины, по которым в ближайшее время невозможно провести выборы в ОРДО/ОРЛО

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Я убежден, что это сделать нереально. Есть несколько причин. Кроме войны, вооруженного населения, во-первых, нет реестра избирателей. Мы не можем сказать, кто сегодня проживает на оккупированных территориях, количество избирателей, внести их в единый реестр. Второе – количество переселенцев, которые захотят вернуться или не захотят, их право проголосовать. Это вопрос, как минимум, займет полгода времени, я думаю, что больше года времени для того, чтобы провести полноценный процесс", – заявил Кошель.

По его словам, избирательный процесс должен сопровождаться процессом люстрации для тех лиц, которые нарушили законодательство.

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"Также, по моему глубокому убеждению, обязательно должны сопровождаться процессом люстрации для тех лиц, которые нарушили законодательство, то есть лица, которые претендуют на выборные должности – депутат сельского поселкового совета, городской голова областного центра – эти лица-кандидаты должны пройти люстрацию. То есть они не должны были держать в руках оружие, они не должны были делать публичных выступлений против официального Киева. Опять же, люстрационный процесс растянется на годы", – подчеркнул Кошель.

Председатель Комитета избирателей Украины резюмировал: "То есть я убежден, что в ближайшие годы провести выборы на Донбассе невозможно при самых благоприятных для Украины обстоятельствах, но это не означает, что официальный Киев не должен делать таких заявлений и не должен делать все возможное, чтобы приближать этот процесс".

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что не исключает проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.