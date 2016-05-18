Янукович фигурирует в расследовании девяти уголовных дел - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.

«Сейчас расследуется ряд уголовных производств ... Я могу сказать, что это «дело Майдана», основное ... Это «дело Межигорья», это так называемое «дело о приватизации «Укртелекома», «дело о законах 16 января». То есть, это дела, о которых нам известно из официальных источников, а не из заявлений работников Генеральной прокуратуры», - сказал Сердюк.

Читайте такжеЯнукович может свободно передвигаться по миру - адвокат

Среди них адвокат также назвал «дело Сухолучья», «дело об издании книг», «дело о покушении на жизнь Виктора Януковича» и «дело в отношении ненадлежащего расследования преступлений Майдана».

По словам Сердюка, по «делу о ненадлежащем расследовании преступлений Майдана», которое внесено в ЕРДР под №420150000000000635, был представлен ряд документов для того, чтобы ускорить его расследование, оказать следствию помощь в установлении обстоятельств того, кто способствовал ненадлежащему расследованию преступлений Майдана со стороны работников ГПУ.

«Как показали события последних месяцев, это дело уже используется для войн внутри Генеральной прокуратуры, а не для того, чтобы действительно установить и наказать людей, которые должны нести ответственность за уничтожение доказательств по данному делу», - отметил адвокат Януковича.

Он заверил, что сторона защиты делает все, чтобы ускорить рассмотрение дела Майдана в суде, как и рассмотрение других дел.

«Наша просьба к Генеральной прокуратуре, которую я постоянно озвучиваю, - теперь в который раз уже новому генеральному прокурору - возобновить расследование дела Майдана в отношении Виктора Януковича, которое сейчас остановлено», - сказал Сердюк.

Кроме того, журналистам на пресс-конференции были розданы объяснения, где отмечалось, в каких именно делах фигурирует Янукович. В них также подчеркивалось, что среди прочего, экс-президент является фигурантом «дела о создании преступной организации».

Отмечается, что «дело Майдана» касается дачи указаний и согласования применения чрезмерных силовых мер, специальных средств и огнестрельного оружия к участникам массовых акций протеста с ноября 2013 года по февраль 2014 года, а также создания преступной организации.

«Дело Межигорья» касается завладения недвижимым имуществом дома отдыха «Межигорье», получения неправомерной выгоды от братьев Сергея и Андрея Клюевых, содействия последним в получении ими государственных должностей и ведении бизнеса с использованием средств государственного бюджета Украины.

«Дело о создании преступной организации» касается создания преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководства такой организацией или участия в ней.

«Дело «Укртелекома» расследует факт завладения денежными средствами госбюджета Украины в размере 220 млн грн, выделенными на основании закона «О государственном бюджете на 2012 год», для построения системы правительственной связи.

«Дело о законах 16 января 2014 года» касается проведения незаконного голосования за законопроекты на пленарном заседании Верховной Рады Украины 16 января 2014 года, что повлекло тяжкие последствия.

«Дело Сухолучья» рассматривает завладение государственным имуществом - земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области.

«Дело об авторских вознаграждения (об издании книг)» касается получения неправомерной выгоды в сумме 26 млн грн под видом авторского вознаграждения при содействии лицам, которым было подконтрольно предприятие ООО «Новый мир», в ведении предпринимательской деятельности.

«Дело о покушении на жизнь» касается совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства Януковича в период с 21 по 22 февраля 2014 года.

«Дело о ненадлежащем расследовании преступлений Майдана» расследует превышение служебных полномочий должностными лицами Министерства внутренних дел, СБУ и Генпрокуратуры, которые препятствовали в проведении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам противодействия акциям протеста, совершали массовые убийства в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года, уничтожали доказательства, которые могли иметь значение для установления объективной истины, и совершали другое противодействие расследованию.