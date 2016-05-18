Янукович готов дать видеопоказания по делу экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат бывших беркутовцев Александр Горошинский.

Адвокат напомнил, что сотрудникам «Беркута» инкриминируют совершение массовых расстрелов людей и покушение на убийство. "Все эпизоды, которые инкриминируются им, - они квалифицируются через статью 41 - это выполнение преступного приказа. Вместе с тем материалами уголовного производства по обвинению сотрудников «Беркута» совсем не представлены никакие доказательства того, что существовал так называемый преступный приказ", - заявил Горошинский.

В связи с этим адвокат отметил, что сторона защиты должна была отработать этот вопрос и собрать по возможности доказательства.

Он сообщил, что перед Генеральной прокуратурой неоднократно поднимался вопрос о необходимости проведения допроса бывших высших должностных лиц, и не только Януковича, но и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, других руководителей правоохранительных органов.

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Как сказал Горошинский, с этой целью он обратился к адвокатам Януковича с просьбой, чтобы Янукович дал пояснения по делу, где, по сути, его обвиняют в преступных действиях.

"В ответ на мое обращение было дано согласие. Я вместе с коллегой, адвокатом Виталием Сердюком, прибыл в Москву, где состоялась встреча и были отобраны объяснения", - сообщил адвокат.

По его словам, объяснения Януковича были зафиксированы 11 апреля на письменный протокол.

"Янукович собственноручно подписал заявление и заверил его нотариально, в котором он просит Святошинский суд его допросить в рамках уголовного производства в режиме видеоконференции", - сказал Горошинский.

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По словам адвоката, данные документы собирались для того, чтобы иметь правовое основание для ходатайства перед судом о допросе в порядке международной правовой помощи и о допросе свидетеля в режиме видеоконференции.

Как отметил Горошинский, на подготовительном слушании по обвинению экс-сотрудников «Беркута» он заявил ходатайство о допросе Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции.

Суд присяжных в Святошинском райсуде Киева удовлетворил это ходатайство и решил обратиться с соответствующим запросом в Министерство юстиции Украины, которое, в свою очередь, должен адресовать обращение в Минюст РФ с целью организовать этот допрос.