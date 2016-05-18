Яценюк заявил, что Украина никогда не смирится с захватом Крыма

«Мы, украинцы, так же разделяем вашу боль; мы склоняем голову перед памятью тех, кто погиб во время преступного выселения, кто умер по дороге, кто полег в землю в Средней Азии, не дождавшись возвращения в Крым», - написал он в своем Facebook.

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«Когда мы говорим, что мы, украинский народ, никогда не смиримся с захватом Крыма, то опираемся в своей уверенности на героический подвиг крымскотатарского народа. Более четырех десятилетий он не только верил и знал, что вернет себе Родину, но и самоотверженно боролся за это. Боролся, когда никто, кроме него, уже не верил в победу, когда советская тюрьма народов казалась несокрушимой и вечной. И Украина тоже будет бороться», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«С нами несокрушимый Мустафа Джемилев и непревзойденная Джамала. На нашей стороне международное право, поддержка свободного мира и, самое главное, - справедливость и правда, которая непременно победит», - сказал Арсений Яценюк.