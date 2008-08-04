Турчинов просит не создавать ажиотаж

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ просит пострадавших от стихии граждан не создавать ажиотаж вокруг получения компенсационных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Ивано-Франковске на брифинге в штабе по ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Сейчас (работают) банки, казначейство, почта, чтобы обеспечить выплаты компенсаций», - отметил первый вице-премьер.

«В то же время я обращаюсь ко всем пострадавшим гражданам: не должно быть никакого ажиотажа. Не должно быть никаких очередей, потому что деньги эти не могут закончиться, они зафиксированы, они переданы регионам, и не будет никаких проблем, чтобы их получить», – отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, «единственное требование у нас к органам местной власти, к органам социальной защиты – составление четких, объективных реестров, и здесь очень серьезная ответственность органов местной власти, местных администраций относительно объективности этой информации».

Не «может быть здесь никаких приписок, не может быть здесь никаких злоупотреблений, потому что мы будем очень серьезно проверять эту информацию», – добавил первый вице-премьер.

По его словам, правительство надеется, что составление реестров пострадавших для выплат им компенсаций будет завершено уже в понедельник-вторник.