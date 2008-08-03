Шандра: МЧС не должно быть «только скорой помощью»

Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций необходим оперативный фонд для скорейшего начала спасательных работ в кризисных ситуациях.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА.

По его мнению, существующая процедура получения денег от Министерства экономики чересчур бюрократизирована. «Сегодня остро стоит вопрос о создании оперативного резерва. Нынешний фонд находится под Министерством экономики, и получить оттуда деньги можно лишь по достаточно сложной бюрократической процедуре”, - сказал В.ШАНДРА. По его словам, в чрезвычайных ситуациях решения необходимо принимать мгновенно - за час-два необходимо развернуть спасательные силы, оказать помощь.

В качестве примера успешного функционирования подобного фонда глава МЧС привел Российскую Федерацию. «Там МЧС имеет финансовый запас на 72 часа и может сразу начать действовать, ни к кому не обращаясь за средствами. Поэтому они сразу же подтягивают к месту катастрофы все силы и начинают работать», - объяснил В.ШАНДРА.

Министр также подчеркнул необходимость переориентации деятельности подчиненного ему ведомства на предупреждение, а не ликвидацию последствий стихийных бедствий. «Особо хотел бы донести до граждан следующее: наше министерство должно больше заниматься стратегическими задачами, в частности, предупреждением катастроф. Оно не должно быть только скорой помощью», - заявил В.ШАНДРА.