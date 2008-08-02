Тимошенко благодарит Россию, Венгрию, Польшу

В Западные регионы Украины, пострадавшие от стихии, начала поступать помощь из-за рубежа. Об этом сегодня журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после посещения некоторых районов области, пострадавших от стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьер-министра, в частности помощь начала поступать с России, Венгрии и Польши.

«Я хочу поблагодарить все страны, которые или отправили, или уже даже доставили гуманитарную помощь. Это и Российская Федерация, и Венгрия, и Польша. Мы сегодня видим, что наши страны-соседи не остались в стороне от горя, которое сейчас в Украине… Я хочу поблагодарить и руководство, и народы этих стран», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все процедуры с поставкой груза, в том числе и растаможка проходит без проблем. «Растамаживают сейчас нормально, своевременно, контролируют качество и думаю, что сейчас, развернув Национальный штаб в Ивано-Франквоской области во главе с первым вице-премьером Александром ТУРЧИНОВЫМ, там, где эпицентр беды, мы будем лишь каждый день набирать обороты по возобновлению инфраструктуры, по помощи людям и будем предпринимать меры, чтобы больше не допустить таких трагедий», - сказала премьер.

Она также сообщила, что Россия в качестве гуманитарной помощи передала Украине дизельные генераторы, устройства по откачке воды, продукты. На сегодня уже действуют рейсы по доставке гуманитарной помощи «Восток-Запад» с Донецка и Луганска.