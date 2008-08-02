Ющенко поздравил Шимона Переса с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Государства Израиль Шимона ПЕРЕСА с Днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что высокая динамика двусторонних отношений и плодотворное всестороннее сотрудничество между Украиной и Государством Израиль и в дальнейшем успешно будут служить интересам двух государств и народов.

«Еще раз хочу выразить пожелание принять Вас в Украине с визитом в удобное для Вас время», говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины пожелал Ш.ПЕРЕСУ «крепкого здоровья, семейного счастья, новых свершений и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному израильскому народу – мира, процветания и благополучия».

***Сегодня, 2 августа, Президент Израиля отмечает 85-й год рождения.