Порошенко призвал страны G7 продлить санкции против России

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с послами «Большой семерки», аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба президента.

По словам Порошенко, в последние дни наблюдается тенденция к обострению ситуации на Донбассе со стороны пророссийских боевиков, за что несет полную ответственность Россия.

«Послам G7 были предоставлены исчерпывающие факты нарушений со стороны РФ, присутствия российских войск на оккупированном Донбассе и продолжения отправки войск и оружия со стороны России на оккупированные территории», - говорится в сообщении.

По мнению президента, санкции являются «эффективным инструментом» и «мотивирующим фактором», который будет побуждать Россию выполнять Минские договоренности.

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Порошенко подчеркнул важность введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, которая является критически необходимой для политического урегулирования ситуации, и призвал страны G7 поддержать эту инициативу Украины.

«Только при наличии предпосылок безопасности, прогресса в введеннии вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, устойчивого прекращения огня, отвода артиллерии и тяжелой техники, отвода Россией оккупационных войск, освобождения всех заложников мы можем говорить о политические механизмы», - заявил глава государства.

Он также обратился к послам «большой семерки» с просьбой усилить давление на Россию относительно немедленного освобождения Надежды Савченко и других заключенных, которых незаконно удерживают в этой стране, а также введения личных санкций в отношении тех, кто сфабриковал дела против незаконно заключенных в РФ украинцев.

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