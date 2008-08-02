Тиимошенко подписала распоряжение о 100-летии академика Глушко

Кабинет министров Украины образовал Организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения академика Валентина Глушко.

Текст соответствующего распоряжения № 1029-р от 30 июля 2008 года за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения В.Глушко. Организационный комитет возглавил генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Справка УНИАН. Ученый, конструктор, создатель ракетно-космических систем В.Глушко родился 2 сентября 1908 года в Одессе.

В.Глушко был главным конструктором мощных ракетных двигателей, которые использовались на всех советских ракетах-носителях. Он создал школу ракетного моторостроения.

Будущий академик окончил физическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета.

В марте 1938 года В.Глушко был арестован и приговорен к восьми годам лагерей. После вынесения приговора он работал на Тушинском авиазаводе № 82. В 1940 году вместе с группой авиаконструкторов он был переведен в Казань на авиационный моторостроительный завод № 16, где было создано конструкторское бюро (КБ) спецотдела НКВД, позже переименованное в ОКБ-СД (Опытное конструкторское бюро специальных двигателей), которое занималось разработкой реактивных ускорителей для советских истребителей-перехватчиков.

В августе 1944 года с В.Глушко сняли судимость и досрочно освободили, а в августе 1945 года за создание двигателя РД-1 он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В октябре 1953 года В.Глушко был избран членом-корреспондентом АН СССР, а 26 октября 1957 года решением Высшей Аттестационной комиссии ему присуждена степень доктора технических наук без защиты диссертации. В 1958 года он был избран действительным членом Академии наук СССР.

С 1965 по 1989 год В.Глушко возглавлял Научный совет по проблеме "Жидкостное топливо" при Президиуме АН СССР. В мае 1974 года В.Глушко назначен директором и генеральным конструктором научно-производственного объединения (НПО) “Энергия”, в состав которого входило и конструкторское бюро энергетического машиностроения. По проекту В.Глушко и под его непосредственным руководством была создана многократная космическая станция “Энергия–Буран” и постоянно действующая многомодульная станция “Мир”.

В.Глушко умер 10 января 1989 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

За многолетнюю деятельность ему было дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда, награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и многими медалями.

В Одессе В.Глушко установлена мемориальная доска. Его именем названы малая планета № 6357 и кратер на Луне, а Федерация космонавтики России учредила Золотую медаль имени Валентина Глушко.