Сенаторы США предлагают предусмотреть в бюджете до $500 миллионов для Украины, в том числе на летальное оружие

Об этом сообщается на сайте председателя Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джона Маккейна.

Сенаторы Маккейн (Республиканская партия) и Джек Рид (Демократическая партия) 13 мая объявили о завершении работы над проектом бюджета национальной обороны США на 2017 год. В четверг, 12 мая, комитет Сената США по вопросам вооруженных сил поддержал законопроект, позволяющий выделить 602 млрд долларов на финансирование потребностей Министерства обороны США (Департамент обороны) и финансирование национальных программ по безопасности Министерства энергетики США (Департамент энергетики).

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Маккейн подчеркнул, что сильные союзники и партнеры имеют жизненно важное значение для национальной безопасности США.

“По мере того, как вызовы нашей общей безопасности продолжают усиливаться в многообразии и сложности, закон о бюджете на национальную оборону США увеличивает поддержку союзников и партнеров, которые борются вместе с нами, разделяя общий груз и защищая наши ценности”, - отмечается на сайте Маккейна.

В связи с этим подчеркивается, что, согласно законопроекту “разрешается выделить до 500 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности, включая помощь на летальные средства”.

Одновременно отмечается, что законопроектом ограничивается выделение Украине этих средств, то есть она может получить лишь 250 млн долл., а остальное получит лишь после того, как глава Пентагона лично засвидетельствует, что Украина приняла существенные меры, направленные на проведение институциональных реформ в системе обороны в вопросе борьбы с коррупцией, в вопросе повышения ответственности и поддержки военного потенциала, достигнутые при помощи предоставленной помощи в сфере безопасности.