Frankfurter Rundschau: Система ПРО НАТО в Восточной Европе: "Слишком дорого и малоэффективно"

Об этом пишет Андреас Шварцкопф в статье "Система ПРО НАТО в Восточной Европе: "Слишком дорого и малоэффективно", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Rundschau.

Система противоракетной обороны НАТО вызывает много споров и усугубляет и без того напряженные отношения России и стран НАТО. Критики системы ПРО, например, исследователь Ханс-Йоахим Шпангер из Гессенского фонда исследования мира и конфликтов, называют это слишком дорогим, неэффективным и неправильным ответом на предполагаемую угрозу.

Шпангер и другие эксперты считают, что Тегеран не станет использовать ракеты, чтобы атаковать базы в Европе, поскольку это спровоцирует войну, которая навредит в первую очередь самому Ирану. Эксперты также подвергают сомнению эффективность системы ПРО. Испытания показали, что НАТО может обнаружить и уничтожить примерно восемь из десяти ракет. По мнению экспертов, в реальной боевой обстановке эта цифра будет еще меньше. Кроме того, оборонная система слишком дорогая. На базы в Румынии и Польше выделено 1,6 миллиардов долларов, и это лишь часть затрат. Ежегодно дополнительные средства придется тратить на солдат и эксплуатацию. Но НАТО не раскрывает объем этих затрат. Поэтому невозможно точно определить стоимость систем ПРО в Европе.

По данным американского журнала "Defence One", с 2002 года Вашингтон инвестировал около 40 миллиардов долларов с целью защитить США и европейские страны НАТО от ракетных атак. В связи с этим Шпангер говорит: "Военные обнаружили пробел в системе безопасности, и оборонные фирмы тут же начали поставлять оружие. И все это только потому, что США хотят быть неуязвимыми". В любом случае, эксперты не считают, что наращивание вооружения обеспечит Европе или США большую безопасность. Необходимы политические решения и переговоры о разоружении с Ираном.

Однако эксперты в области политики безопасности в США и НАТО утверждают, что Иран – это не единственная угроза на Ближнем Востоке. Поэтому необходимо установить комплексную систему противоракетной обороны до того, как потенциальный противник сможет атаковать страну. Кроме того, политики разных стран НАТО требуют установить системы ПРО ради спокойствия своих граждан. Они не считают стоимость такой меры предупреждения слишком высокой.

Еще одна проблема – это напряженные отношения между странами НАТО и Россией из-за кризиса в Украине и участия России в сирийской гражданской войне. НАТО настаивает на том, что система ПРО не направлена ​​против России. Но Москва видит ситуацию совсем по-другому. В военном и стратегическом отношении альянс, возможно, и прав, но, с точки зрения политики, система ПРО НАТО может стать серьезной проблемой.

В любом случае, обе стороны в течение некоторого времени наращивают вооружение. НАТО хочет отправить дополнительных 4000 солдат в страны Восточной Европы. Дальнейшие шаги альянс обсудит в начале июля во время саммита НАТО в Варшаве. На прошлой неделе Москва уже объявила о планах развернуть дополнительные бригады на российской границе. Многие опасаются возврата к холодной войне и политике сдерживания. Скорого окончания этой гонки вооружений не предвидится. Страны Балтии особенно чувствуют угрозу, исходящую от большого соседа, и хотят увеличения количества солдат НАТО. И не только они. Польша обеспокоена тем, что Москва недавно разместила ракеты в российском эксклаве Калининград. Румыния требует дополнительные суда НАТО для обеспечения безопасности в Черном море.

Эти требования частично противоречат соглашению между НАТО и Россией, которое обе стороны подписали после распада Советского Союза. Соглашение запрещает размещение ядерного оружия и постоянное размещение значительного числа войск НАТО на территории бывших стран Варшавского договора, которые сейчас входят в НАТО. Альянс все же соблюдает это соглашение. Дополнительные войска будут развернуты в восточных государствах не постоянно, а в течение короткого времени. Это объясняет наличие американских танков и другого оружия в восточных странах НАТО в прошлом году.

Кроме того, немецкое правительство сдерживает требования союзников. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер неустанно говорит о том, как важно вести переговоры с Россией, а не продолжать отправлять солдат. Тем не менее, Германия также отправит свои подразделения. "Не так легко объединить столь разные интересы стран НАТО", - говорит Омид Нурипур, пресс-секретарь "Партии зеленых".

По мнению Шпангера и других исследователей, сейчас Запад должен активнее вести переговоры с Россией. Следует не осуждать Россию, а говорить о конкретном прогрессе в разных конфликтных регионах. Шпангер утверждает, что сейчас Европа располагает большей свободой действий, потому что Россия оказалась под значительным экономическим давлением из-за падения цен на нефть.