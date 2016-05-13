"Моя песня еще более актуальна": Джамала в свете выступления на Евровидении прокомментировала задержание крымских татар

"Я чувствую еще более актуальной свою песню, к сожалению, когда я слышу про такие события...Это печально, и, я надеюсь, что все будет хорошо. Я пою на всю Украину, я пою к Крыму. Я хочу, чтобы моя песня была каплей в этом океане и помогла раскрыть проблемы Украины и крымских татар", - сказала она, сообщает Крым.Реалии.

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Как известно, песня Джамалы "1944" посвящена депортации крымских татар.

Как сообщал УНИАН, 12 мая, в Бахчисарае задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотарского народа Ильми Умерова.

"В Бахчисарае, оккупированном карателями, ФСБ задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотарского народа Ильми Умеров. В настоящее время его везут в Симферополь для предъявления обвинения", - написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.