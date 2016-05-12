И.о. генпрокурора Севрук считает, что потенциальный глава ГПУ должен иметь юридическое образование

Об этом в интервью "Громадському" сказал исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук.

«Генеральный прокурор - это главный процессуалист в стране, он имеет процессуальные полномочия, поэтому он безусловно должен иметь юридическое образование. Это не та фигура, которая может быть политиком. В первую очередь он должен быть юристом», - сказал Севрук.

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«По поводу кандидатуры генерального прокурора президент мне ничего не говорил. Поэтому то. Что это Юрий Витальевич Луценко - это домыслы с разных сторон. В настоящее время эта кандидатура не озвучивалась», - сказал Севрук.

На вопрос о готовности работать с Луценко, Севрук ответил: «Если господин Юрий (Луценко - УНИАН) будет работать на закон и на государство, безусловно готов. Если ВР примет такое решение, президент внесет кандидатуру и Верховная Рада поддержит».

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При этом Севрук сказал, что ему должность генпрокурора не предлагали.

Напомним, во вторник Рада провалила изменение требований к кандидату на должность генпрокурора, которые позволяют назначать генеральным прокурором лицо без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.