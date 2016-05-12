СМИ рассказали, как "бриллиантовый прокурор" Корниец получил две служебные квартиры и ведет стройку за $400 тысяч

Как свидетельствует проектная документация, на выделенном земельном участке возле аэропорта Жуляны возводится здание стоимостью более $400 тысяч, пишет Новое время.

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Документы указывают на то, что с 2007 года Корниец получил от государства две квартиры. Судя по бумагам, жилье было получено по стандартной схеме, в которой имело место прописывание большой семьи из шести человек в крохотной квартире родни и переписывание квартир на детей. Отмечается, что последнюю операцию с недвижимостью семья Корнийца провела уже после того, как его имущество было арестовано в рамках дела о бриллиантах и деньгах, найденных в его рабочем кабинете, а сам он в период оформления находился в следственном изоляторе.

Согласно последней декларации, семье экс-заместителя облпрокурора, которая живет на зарплату (260 тыс. грн в год совокупного дохода, то есть около 20 тыс. грн в месяц), официально принадлежит немало объектов недвижимости, шесть земельных участков, две квартиры, жилой дом площадью 272,9 м2 и садовый дом.

В этой декларации нет двух квартир, которые Корниец получил как служебные.

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В 2008 году прокуратура города Киева обратилась к руководителю управления жилищного обеспечения КГГА с просьбой предоставить служебную квартиру Корнийцу, так как "предложенное ему ранее жилье – двухкомнатная квартира на улице Саперно-Слободская – семью не удовлетворяет, потому что дом должен был быть сдан в эксплуатацию в следующем году. Прокуратура просила городскую администрацию предоставить другую квартиру ее сотруднику, который имеет трех детей и требует неотложного вселения".

Таким образом, в ноябре 2007 года прокурор получил первую служебную квартиру площадью более 70 кв. м.

"Впрочем, как свидетельствуют документы, через пять лет семья прокурора снова оказалась в тяжелых жилищных условиях: шесть человек – Корниец, его жена и уже четверо детей – оказываются прописанными в крохотной однокомнатной квартире жилой площадью 12 кв м на проспекте Науки. Вероятно, семья Корнийцов прописывается у сестры прокурора Прокопенко Ларисы Павловны: именно этот адрес она указала во время регистрации частной компании, как свидетельствует реестр юрлиц", - отмечает издание.

В документе Голосеевской районной администрации утверждается, что с 2012 года прописанный в однокомнатной квартире Корниец стоит в льготной жилищной очереди работников прокуратуры.

Этим письмом за подписью председателя Голосеевской РГА прокурору Корнийцу выдается ордер на трехкомнатную квартиру в самом центре Киева, недалеко от Цирка, по улице Тургеневская, 46/11 жилой площадью 70,6 кв. м. По данным риелторов, трехкомнатная квартира в этом новом доме стоит под 5 млн грн.

"Согласно информации из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, квартира по ул. Тургеневской оказалась в собственности Елизаветы Александровны Корниец утром 22 июля 2015 года. Уже через два дня после этого прокуратура наложила арест на оставшуюся недвижимость Корнийца. Ареста квартиры возле Цирка таким образом удалось избежать", - пишет издание.

В интервью Громадському в октябре 2015 года Корниец признал, что его дочь Елизавета является владелицей недешевой квартиры по ул. Тургеневской. Стоит отметить, что данную квартиру Корниец не указал в декларации ни как собственное имущество, ни как имущество семьи. При этом прокурор назвал странное основание для получения дочерью квартиры – тяжелое заболевание, которое поддается лечению только в Лондоне. На возражение журналиста Дмитрия Гнапа, что квартиру в элитном доме вряд ли можно получить только из-за «тяжелого заболевания», Корниец заверил, что все произошло «на законных основаниях».

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Кроме многочисленных участков и квартир, прокурору принадлежит несколько домов – два задекларированных и еще один, который только строится.

Так, в декларацию Корнийца внесены роскошный трехэтажный дом, на строительство которого он взял кредит в $800 тыс. (именно в нем следователи нашли бриллианты), а также садовый дом под Киевом.

История третьего дома «бриллиантового прокурора» начинается в 2008 году, когда одновременно со служебной квартирой Корниец попросил КГГА выделить ему земельный участок. В следующем году его просьбу удовлетворяют, о чем свидетельствует государственный акт на землю по адресу Журавлина, 5 за подписью мэра Киева Леонида Черновецкого. Этот участок Корниец указывает в своей декларации в строке №23 – 878 кв. м.

Сейчас на этом участке ведется активное строительство, в чем журналисты убедились воочию. Заметим, что подойти к дому непросто: проезд и проход к нему перекрыты частной охраной.