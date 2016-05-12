СМИ рассказали, как "бриллиантовый прокурор" Корниец получил две служебные квартиры и ведет стройку за $400 тысяч
Скандально известный экс-заместитель областного прокурора Александр Корниец получил как минимум две служебные квартиры. Кроме того Киевсовет выделил Корнийцу земельный участок возле аэропорта Жуляны.
Как свидетельствует проектная документация, на выделенном земельном участке возле аэропорта Жуляны возводится здание стоимостью более $400 тысяч, пишет Новое время.
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Документы указывают на то, что с 2007 года Корниец получил от государства две квартиры. Судя по бумагам, жилье было получено по стандартной схеме, в которой имело место прописывание большой семьи из шести человек в крохотной квартире родни и переписывание квартир на детей. Отмечается, что последнюю операцию с недвижимостью семья Корнийца провела уже после того, как его имущество было арестовано в рамках дела о бриллиантах и деньгах, найденных в его рабочем кабинете, а сам он в период оформления находился в следственном изоляторе.
Согласно последней декларации, семье экс-заместителя облпрокурора, которая живет на зарплату (260 тыс. грн в год совокупного дохода, то есть около 20 тыс. грн в месяц), официально принадлежит немало объектов недвижимости, шесть земельных участков, две квартиры, жилой дом площадью 272,9 м2 и садовый дом.
В этой декларации нет двух квартир, которые Корниец получил как служебные.
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В 2008 году прокуратура города Киева обратилась к руководителю управления жилищного обеспечения КГГА с просьбой предоставить служебную квартиру Корнийцу, так как "предложенное ему ранее жилье – двухкомнатная квартира на улице Саперно-Слободская – семью не удовлетворяет, потому что дом должен был быть сдан в эксплуатацию в следующем году. Прокуратура просила городскую администрацию предоставить другую квартиру ее сотруднику, который имеет трех детей и требует неотложного вселения".
Таким образом, в ноябре 2007 года прокурор получил первую служебную квартиру площадью более 70 кв. м.
"Впрочем, как свидетельствуют документы, через пять лет семья прокурора снова оказалась в тяжелых жилищных условиях: шесть человек – Корниец, его жена и уже четверо детей – оказываются прописанными в крохотной однокомнатной квартире жилой площадью 12 кв м на проспекте Науки. Вероятно, семья Корнийцов прописывается у сестры прокурора Прокопенко Ларисы Павловны: именно этот адрес она указала во время регистрации частной компании, как свидетельствует реестр юрлиц", - отмечает издание.
В документе Голосеевской районной администрации утверждается, что с 2012 года прописанный в однокомнатной квартире Корниец стоит в льготной жилищной очереди работников прокуратуры.
Этим письмом за подписью председателя Голосеевской РГА прокурору Корнийцу выдается ордер на трехкомнатную квартиру в самом центре Киева, недалеко от Цирка, по улице Тургеневская, 46/11 жилой площадью 70,6 кв. м. По данным риелторов, трехкомнатная квартира в этом новом доме стоит под 5 млн грн.
"Согласно информации из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, квартира по ул. Тургеневской оказалась в собственности Елизаветы Александровны Корниец утром 22 июля 2015 года. Уже через два дня после этого прокуратура наложила арест на оставшуюся недвижимость Корнийца. Ареста квартиры возле Цирка таким образом удалось избежать", - пишет издание.
В интервью Громадському в октябре 2015 года Корниец признал, что его дочь Елизавета является владелицей недешевой квартиры по ул. Тургеневской. Стоит отметить, что данную квартиру Корниец не указал в декларации ни как собственное имущество, ни как имущество семьи. При этом прокурор назвал странное основание для получения дочерью квартиры – тяжелое заболевание, которое поддается лечению только в Лондоне. На возражение журналиста Дмитрия Гнапа, что квартиру в элитном доме вряд ли можно получить только из-за «тяжелого заболевания», Корниец заверил, что все произошло «на законных основаниях».
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Кроме многочисленных участков и квартир, прокурору принадлежит несколько домов – два задекларированных и еще один, который только строится.
Так, в декларацию Корнийца внесены роскошный трехэтажный дом, на строительство которого он взял кредит в $800 тыс. (именно в нем следователи нашли бриллианты), а также садовый дом под Киевом.
История третьего дома «бриллиантового прокурора» начинается в 2008 году, когда одновременно со служебной квартирой Корниец попросил КГГА выделить ему земельный участок. В следующем году его просьбу удовлетворяют, о чем свидетельствует государственный акт на землю по адресу Журавлина, 5 за подписью мэра Киева Леонида Черновецкого. Этот участок Корниец указывает в своей декларации в строке №23 – 878 кв. м.
Сейчас на этом участке ведется активное строительство, в чем журналисты убедились воочию. Заметим, что подойти к дому непросто: проезд и проход к нему перекрыты частной охраной.