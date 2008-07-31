Итальянский парламент ратифицировал Лиссабонский договор

Нижняя палата итальянского парламента единогласно одобрила ратификацию Лиссабонского договора, определяющего отношения между членами Евросоюза.

Сторонники премьер-министра Сильвио Берлускони в Палате депутатов требовали проведения референдума по этому вопросу, но были вынуждены отказаться от своих планов после того, как за ратификацию договора проголосовал Сенат, сообщает Lenta.ru со ссылкой на France Presse.

Таким образом Италия стала 23-им членом Евросоюза из 27, одобрившим внесение изменений в систему управления ЕС. Лиссабонский договор был подписан в декабре 2007 года и заменил собой так и не вступившую в силу Конституцию Евросоюза.

Из всех стран ЕС только Ирландия вынесла этот вопрос на референдум. Однако более половины ее жителей проголосовали против Лиссабонского договора. Вслед за этим Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ отказался утверждать ратификацию договора, проведенную парламентом. Он заявил, что не подпишет договор, пока Ирландия не проведет повторный референдум с положительным для Евросоюза результатом.

По последним данным, повторный референдум в Ирландии может состояться в марте 2009 года. Эту идею активно лоббирует президент Франции Николя САРКОЗИ, чья страна председательствует в ЕС до конца текущего года.

Пока все 27 членов Евросоюза не ратифицируют Лиссабонский договор, он не сможет вступить в силу.