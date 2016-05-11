Рада призвала международные организации осудить Россию за притеснения крымских татар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества по поводу увековечения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.

За постановление № 4476, которое содержит это обращение, проголосовали 240 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР заявляет, что системное давление на крымскотатарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, на временно оккупированной территории Украины со стороны государственных органов Российской Федерации, начиная с даты начала временной оккупации, является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа.

Парламент Украины требует от РФ немедленно прекратить политику, направленную на нарушение прав человека и свобод гражданина в Крыму как неотъемлемой части суверенной территории Украины, в том числе прав крымских татар как коренного народа Украины.

ВР обращается к международному сообществу с призывом осудить действия оккупационных властей Российской Федерации, направленные на запрет Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова, и призывает всех мировых лидеров и признанных общественных деятелей приложить необходимые усилия для защиты крымских татар от дискриминации и преследований со стороны Российской Федерации.

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Также народные депутаты призывают международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Парламент Украины обращается ко всем государствам мира и международным организациям и институтам с призывом 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, почтить память невинных жертв преступной депортации крымскотатарского народа, совершенной коммунистическим тоталитарным режимом, а также жертв противоправных действий российских оккупационных властей.

ВР призывает международное сообщество содействовать привлечению к ответственности всех виновных в оккупации и противоправной аннексии Крыма и в системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на оккупированной украинской территории.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая с парламентской трибуны, заявил, что ежедневно с временно оккупированного Крыма поступает информация о резком ухудшении ситуации с правами человека, о системных и целенаправленных репрессиях против крымскотатарского народа.

"26 апреля оккупационным российским судом деятельность Меджлиса крымскотатарского народа была запрещена. Заведомо неправомерное и абсолютно преступное решение российского оккупационного суда вызвало широкий резонанс в мире. Мы благодарим представителей многих стран, их парламенты, международне институты, которые осудили преступные действия российских оккупантов, направленные против высшего представительства органа коренного народа Крыма", — сказал Чубаров.

Он отметил, что данное постановление было внесено народными депутатами Украины Андреем Парубием, Сергеем Высоцким, Ириной Геращенко, Максимом Бурбаком, Анной Гопко, Андреем Левусом.

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"Прошу вас поддержать голосованием проект Постановления за основу и в целом и утвердить обращение Верховной Рады по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений Российской Федерацией прав и свобод крымскотатарского народа с предложенными изменениями и дополнениями. Я прошу вас проголосовать за это обращение — это будет нашим достойным ответом на репрессии оккупантов против граждан Украины, которые они осуществляют ежедневно в оккупированном Крыму", — сказал Чубаров.

Он также сообщил, что широкое обсуждение ситуации в Крыму, новых угроз со стороны оккупантов против крымскотатарского народа будет проходить завтра в Брюсселе на сессии Европарламента.