Криль советует Тимошенко наступить на горло своим амбициям

Представители “Единого центра” будут настаивать на том, чтобы в законопроекте, принятом Верховной Радой на внеочередном заседании, сумма компенсаций от наводнения отвечала реальным убыткам в пострадавших районах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы партии, об этом заявил народный депутат, лидер “Единого центра” Игорь КРИЛЬ.

«Если мне не изменяет память, несколько дней назад Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что предварительный размер убытков от стихии составляет от 3 до 4 млрд. грн. Для того, чтобы не делить людей на более пострадавших и менее пострадавших, в документе, принятом парламентом, должна быть отображена цифра не меньше той, которую озвучила премьер-министр», – отметил он.

И.КРИЛЬ удивлен тем фактом, что в правительственном законопроекте на компенсацию ущерба от стихийного бедствия предусматривается выделить всего 2,339 млрд. грн., в то время как Президент в своем законопроекте предлагает выделить пострадавшим областям 4,392 млрд. грн. Кроме того, заметил депутат, в отличие от правительственного, президентский законопроект предусматривает предоставление большинства этих средств как прямую целевую помощь пострадавшим областям.

«Парламент не имеет права принимать половинчатого решения. Есть законопроекты, которые нельзя делить на «свои» и «чужие». БЮТ должен поступиться своими амбициями и поддержать те изменения, которые более адекватно отвечают убыткам, нанесенным стихией», – заявил И.КРИЛЬ.