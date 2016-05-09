Украина делает ставку на политико-дипломатический способ возвращения оккупированных территорий - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Очень ценю готовность наших солдат и офицеров к выполнению любых задачи, их жертвенность, желание наступать до полного освобождения украинской территории от российских оккупантов», - заявил он.

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«Но как Верховный Главнокомандующий я должен принимать во внимание всю совокупность факторов: военных, международных, экономических и прочих. И поэтому мы делаем ставку на политико-дипломатический способ возвращения временно оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», - добавил президент.