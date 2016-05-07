Порошенко процитировал украинским политикам Мазепу: "Через незгоду всі пропали, самі себе завоювали"

Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков к единству и предостерег от увлечения внутренней борьбой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве.

«Политики тоже должны время от времени брать уроки истории сегодня и очень важно на будущее», - подчеркнул Порошенко.

«Недостаток единства неоднократно становился для Украины роковым. Это более чем очевидный вывод из событий начала XVIII, так и XX века», - добавил президент.

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«Я уже не раз цитировал стихотворение, авторство которого приписывают Мазепе: «Через незгоду всі пропали, самі себе завоювали!». И повторю еще раз, чтобы услышали все украинские политики. Потому что некоторые уже настолько увлеклись внутренней борьбой, что не хотят ни видеть, ни слышать, что же творится на наших внешних рубежах», - подчеркнул Порошенко.