Порошенко процитировал украинским политикам Мазепу: "Через незгоду всі пропали, самі себе завоювали"
Президент призвал к единству украинских политиков и предостерег от увлечения внутренней борьбой.
Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков к единству и предостерег от увлечения внутренней борьбой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве.
«Политики тоже должны время от времени брать уроки истории сегодня и очень важно на будущее», - подчеркнул Порошенко.
«Недостаток единства неоднократно становился для Украины роковым. Это более чем очевидный вывод из событий начала XVIII, так и XX века», - добавил президент.
Читайте такжеУкраина больше не допустит экспансии советской-российской имперской идеологии - Порошенко
«Я уже не раз цитировал стихотворение, авторство которого приписывают Мазепе: «Через незгоду всі пропали, самі себе завоювали!». И повторю еще раз, чтобы услышали все украинские политики. Потому что некоторые уже настолько увлеклись внутренней борьбой, что не хотят ни видеть, ни слышать, что же творится на наших внешних рубежах», - подчеркнул Порошенко.