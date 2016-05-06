Украина и Румыния подписали соглашение об отмене платы за визы
Министры иностранных дел Украины и Румынии Павел Климкин и Лазарь Комэнеску подписали соглашение об отмене платы за оформление долгосрочных виз.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.
В частности, как отмечается в сообщении, сегодня Климкин провел рабочую встречу с Комэнеску в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и, в частности, пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Румынию 21 апреля 2016 года.
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Особое внимание было уделено вопросам трансграничного и регионального сотрудничества, развития инфраструктуры украинско-румынской государственной границы, решению образовательных и культурных проблем украинского национального меньшинства в Румынии и румынского в Украине.
Министры подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии об отмене оплаты за оформление долгосрочных (национальных) виз, благодаря которому украинцы и румыны смогут бесплатно получать разрешения на въезд и пребывание сроком более 90 дней, подчеркнули в МИД.
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Также в рамках официальных украинско-румынских мероприятий состоялась торжественная церемония открытия консульства Румынии в пгт Солотвино с участием председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.