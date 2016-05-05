Кабмин направил в Раду проект закона о либерализации рынка лекарств

Проект закона был одобрен без замечаний.

Как сообщил присутствующий на заседании правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, данный законопроект предусматривает троекратное сокращение срока принятия решения Минздрава относительно регистрации лекарственного средства - до 10 рабочих дней с 1 месяца. Кроме того, Кубив уточнил, что в случае, если лекарственное средство было прежде зарегистрировано в ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, регистрация препаратов осуществляется по упрощенной процедуре, в частности, значительно сокращается перечень необходимых документов и срок экспертизы – до 7 дней.

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Также он добавил, что экономическое обоснование данного законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 апреля принял ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине. В частности, было принято специальное постановления правительства - о дерегуляции рынка лекарств, а также представлен законопроект, открывающий доступ лекарствам, произведенным в ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, на украинский рынок. Также было предложено сократить срок экспертизы лекарственных препаратов до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, а также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки - на языке производителя.