Замглавы Меджлиса опубликовал безграмотное решение оккупантов о его запрете

Полный текст решения он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Почти весь день в суде. Только к вечеру удалось, наконец, получить решение... Знакомьтесь - решение о запрете Меджлиса, очередной пример российского "правосудия", - написал Джелял.

Он констатировал, что "ничего из наших доводов суд не учел".

"Наша команда будет готовить апелляцию, после чего мы всех проинформируем об основных тезисах наших возражений. Но кое-что мне особо "понравилось". Хотя мы фактически проводили ликбез для участников судебного процесса по вопросам системы национального самоуправления крымскотатарского народа, они сочли себя лучшими экспертами по этой теме", - написал зампред Меджлиса.

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В частности в решении самозваного "суда" значится, что решение о создании Меджлиса крымскотатарского народа якобы было принято 19 июня 2013 года на VI Курултае.

"Ну, во-первых, решение о создании Меджлиса было принято 28.06.1991 г. на первой сессии II Курултая крымскотатарского народа и прописано в Декларации о национальном суверенитете крымскотатарского народа", - отметил в свою очередь Джелял.

При этом в указанную дату 19 июня 2013 года, по его словам, сессия Курултая не проводилась.

"В-третьих, председатель Меджлиса и новый состав Меджлиса были избраны 27-28 октября, на 1-й сессии VI-го Курултая крымскотатарского народа. И вот таких перлов пруд пруди. Моя уверенность в том, что суд всего лишь должен был обеспечить видимость правосудия, только подтвердилась столь безграмотным решением", - заключил он.

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Из текста решения также, в частности, следует, что самозваный "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская, обратившаяся с иском о запрете Меджлиса, указала, что тот в феврале 2004 года "организовал акцию по уничтожению имущества православного Свято-Успенсого монастыря в г. Бахчисарае".