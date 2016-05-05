Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС приветствует инициативу переговоров в формате "Женева плюс" с привлечением ЕС

Об этом говорится в размещенном на сайте Верховной Рады заключительном заявлении и рекомендациях заседания комитета, которое состоялось 25-26 апреля.

Так, Парламентский комитет ассоциации, в частности, напоминает о том, что грубое нарушение норм и принципов международного права и международного гуманитарного права Российской Федерацией привели к введению ограничительных мер со стороны ЕС, и подчеркивает, что эти меры должны оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

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Комитет считает, что "назначение высокопоставленного лица международного значения, которое пользовалось бы доверием всех сторон, могло бы ускорить переговорный процесс и реинтеграцию оккупированных территорий".

Парламентский комитет "приветствует инициативу Украины относительно создания международного механизма ведения переговоров по вопросам восстановления украинского суверенитета в Крыму в формате "Женева плюс", который должен включать непосредственное привлечение ЕС".

"Подчеркивается, что политика непризнания ЕС остается сильной и неизменной с момента незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма и города Севастополя более двух лет назад; Комитет призывает всех политических деятелей ЕС воздержаться от участия в любых инициативах, которые подрывают эту политику", - говорится в заявлении.

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Среди прочего, Комитет подтвердил свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ; напомнил о своем жестком осуждении агрессивной и экспансионистской политики России, результатом которой стала незаконная аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей с нарушением норм международного права и международных соглашений.

Комитет "полон решимости добиваться совместными усилиями мирной реинтеграции этих территорий", а также акцентирует на серьезных последствиях этого конфликта для безопасности Европы в целом.

В заявлении также отмечается важность обмена всеми заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, в первую очередь, речь идет о Надежде Савченко. Комитет призывает Российскую Федерацию как "оккупационную власть" прекратить нарушение прав и свобод человека в Крыму, обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных организаций и миссий на полуостров и устранить препятствия для прямого доступа украинских и международных гуманитарных миссий в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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Также Комитет осуждает масштабные и систематические нарушения на почве расовой, этнической и религиозной ненависти; политически мотивированные преследования, притеснения, физическое и психологическое давление на этнических украинцев и крымских татар, а также приостановку деятельности Меджлиса - органа самоуправления крымских татар; жестко осуждает определение Российской Федерацией Меджлиса "экстремистской" организацией.