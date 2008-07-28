Литвин: Ющенко и Тимошенко занялись болтовней и сведением счетов

Фракция Блока Литвина выступает за принятие отдельного закона, который бы содержал исчерпывающие системные меры для преодоления стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом говорится в заявлении председателя фракции Владимира ЛИТВИНА, текст которого передан УНИАН.

По словам В.ЛИТВИНА, “болтовней вокруг человеческих страданий на фоне отсутствия немедленных действенных и конкретных решений, направленных на реальную помощь людям”, начата очередная кампания по сведению политических счетов между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и обеспечению собственного пиара.

“Как оказалось, власть не имеет наработанного механизма принятия оперативных решений и соответствующих мер в подобных ситуациях. Более того, эта трагедия в очередной раз засвидетельствовала беспомощность и абсолютную неадекватность власти, ее нежелание и неумение эффективно действовать тогда, когда нужно действовать, а не заниматься публичным внушением и примитивным пиаром”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, доказательством этого является «болтовня» о необходимости созыва внеочередной сессии. При этом В.ЛИТВИН выразил удивление, почему такая сессия до сих пор не созвана, ведь разговоры об этом ведутся еще с 12 июля этого года. “Под прикрытием человеческой беды слышится очередной плач о необходимости изменений в бюджет, что свидетельствует только об одном – стремлении реализовать свои финансовые планы и другие меркантильные замыслы”, - считает депутат.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что его политическая сила требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, на которой в обязательном порядке рассмотреть вопрос оценки действий власти по предупреждению и результативности реагирования на эту и другие катастрофы. Кроме того, считает он, необходимо рассмотреть вопрос об эффективности использования средств, которые были предусмотрены бюджетом на развитие пострадавших регионов, а также средств, выделенных соответствующим министерствам и ведомствам для предупреждения и недопущения подобных катастроф. “Мы категорически против того, чтобы эта беда использовалась для «протягивания» изменений в бюджет, назначение которых – решения, далекие от человеческих нужд. Мы не воспринимаем и осуждаем показушную суету, которая присущая действиям нынешней власти, но не имеет никакого практического результата”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о проведении чрезвычайной внеочередной сессии Верховной Рады Украины и об объявлении чрезвычайного положения в областях Западной Украины, которые пострадали в результате наводнений.

Сегодня же председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 31 июля.

В ходе внеочередной сессии предусматривается рассмотреть проект закона об утверждении Указа Президента Украины от 28 июля 2008 года «Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации» и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».