Милиция задержала пьяного депутата от БЮТ с автоматом Калашникова
17:04, 28 июля 2008Политика
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Ведется следствие
Сотрудники милиции задержали 28 июля депутата Тернопольского облсовета, когда тот угрожал автоматом Калашникова сотрудникам отеля «Глобус +» в селе Смиковцы Тернопольского района Тернопольской области.
Об этом сообщает Обком со ссылкой на Украинские новости.
По словам источника в УМВД в Тернопольской области, сотрудники отеля вызвали наряд милиции, заявив о том, что один из посетителей угрожает им автоматом Калашникова.
Приехавшие на вызов милиционеры изъяли у задержанного пьяного мужчины заряженный автомат Калашникова.
Задержанный оказался депутатом Тернопольского областного совета от фракции Блока Юлии Тимошенко.
Ведется следствие.
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