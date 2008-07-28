Милиция задержала пьяного депутата от БЮТ с автоматом Калашникова

Сотрудники милиции задержали 28 июля депутата Тернопольского облсовета, когда тот угрожал автоматом Калашникова сотрудникам отеля «Глобус +» в селе Смиковцы Тернопольского района Тернопольской области.

Об этом сообщает Обком со ссылкой на Украинские новости.

По словам источника в УМВД в Тернопольской области, сотрудники отеля вызвали наряд милиции, заявив о том, что один из посетителей угрожает им автоматом Калашникова.

Приехавшие на вызов милиционеры изъяли у задержанного пьяного мужчины заряженный автомат Калашникова.

Задержанный оказался депутатом Тернопольского областного совета от фракции Блока Юлии Тимошенко.

Ведется следствие.