В БЮТ говорят, что Балога получил солнечный удар

Во фракции Блока Юлии Тимошенко исключают возможность создания коалиции нового формата осенью этого года.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление главы Секретариат Президента Виктора БАЛОГИ о вероятности создания новой коалиции в составе БЮТ, КПУ и части фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что в соответствии с действующей Конституцией часть какой-либо фракции не может принимать решения о вхождении в коалицию.

Кроме того, отметил народный депутат, фракция КПУ неоднократно заявляла, что ни при каких обстоятельствах не войдет в коалицию, членами которой являются депутаты от НУ-НС.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что фракция БЮТ не видит в этом созыве парламента иной конфигурации коалиции, как с участием БЮТ и НУ-НС.

“Очевидно, летняя пора взяла свое, и у главы Секретариата Президента случился солнечный удар”, - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО не исключил, что такое заявление В.БАЛОГИ обусловлено его желанием вывести часть депутатов, которые являются членами партии “Единый центр”, из состава фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА в своем комментарии не исключил, что осенью в Верховной Раде может образоваться новая коалиция в составе БЮТ, Компартии и части фракции НУ-НС.

По его словам, основаниями для реализации такого сценария являются последние голосования в ВР по резолюции о недоверии Кабинету министров и изменениям в госбюджет, активные непубличные консультации между представителями обеих политических сил и «очевидный дрейф части депутатов от НУ-НС на сторону БЮТ». По мнению В.БАЛОГИ, показательной является роль фракции коммунистов в непринятии Радой решений по вопросам, которые имели важное значение для Кабмина под руководством Юлии ТИМОШЕНКО. Глава Секретариата Президента считает, что на фоне этого блок «Наша Украина - Народная самооборона» поражен внутренними противоречиями, поскольку значительная часть депутатов уже давно не скрывает своего тяготения к БЮТ, а руководство фракции ничего не смогло противостоять таким центробежным явлениям. Именно с участием явных сторонников БЮТ, которые сейчас находятся в НУ-НС, и будет формироваться новое большинство в Верховной Раде с началом осеннего политического сезона, убежден В.БАЛОГА.