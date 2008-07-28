Медведько досталось от Ющенко за Vanсo

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Генеральную прокуратуру объяснить, почему не выполняется решение Совета национальной безопасности и обороны по соглашению о разделе продукции с компанией «Vanco».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на сегодняшнем заседании СНБО, обращаясь к генпрокуратуру.

«Я хотел бы спросить Генпрокуратуру, почему это решение не выполняется, каким должностным лицом и на каком уровне? И что ГПУ будет применять для того, чтобы обеспечить реализацию этого решения», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 4 июня т.г. Президент подписал указ, согласно которому вступило в силу решение СНБО от 30 мая о выводах Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД».

В своем решении СНБО, среди прочего, предложил Президенту Украины рассмотреть вопрос о приостановке действия распоряжения Кабинета министров от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл ЛТД» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

18 июня т.г. В.ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Президент напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал, что в результате принятия данного решения правительства сложилась крайне опасная ситуация, осложняющая освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, что создает угрозу энергетической безопасности Украины, существенно ухудшает инвестиционный климат и может привести к значительным финансовым убыткам для Украины, а также негативно отражается на имидже государства как надежного и предсказуемого партнера. Кроме того, СНБО признала решение правительства о прекращении соглашения с «Венко Интернешнл лимитед» не отвечающим национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Этим же указом Президент создал Межведомственную комиссию по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, которые возникли в связи с соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Кроме того, Президент направил в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины, а именно ее статье 17, распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.