Фракция БЮТ просит Яценюка созвать внеочередную сессию

Фракция БЮТ обращается к Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ с предложением созвать внеочередную сессию парламента для принятия изменений в государственный бюджет в связи со стихией на Западе Украины.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении фракции, изменения в Закон о государственном бюджете сейчас дорабатываются Кабинетом Министров.

В заявлении отмечается, что фракция БЮТ уже собрала необходимые 155 подписей народных депутатов.

“Стихийное бедствие, обрушившееся на западные области нашего государства, требует срочной консолидации усилий всех ветвей власти для скорейшего преодоления последствий. Только по предварительным оценкам, стихия выставила стране счет на несколько миллиардов гривен”, – говорится в заявлении.

В то же время в БЮТ отмечают, что изменения в бюджет “учитывают не только все необходимое для преодоления последствий стихии, они обеспечивают системное, сбалансированное использования средств с учетом интересов регионов, чтобы обеспечить надлежащую подготовку коммунального хозяйства городов и сел к зиме, защитить интересы аграриев, малоимущих слоев населения и т.п.”.

Представители БЮТ также выразили надежду, что депутаты из других фракций отзовутся на такое предложение и парламент “объединится на принципах государственности ради помощи не только жителям пострадавших регионов, а всей стране в целом”.