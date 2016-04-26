В Меджлисе назвали запрет ожидаемым и собираются работать за пределами Крыма

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меджлис в Крыму запретили. Мы этого ожидали. Но я уверен, что Меджлис крымскотатарского народа продолжит свою деятельность за пределами Крыма", - подчеркнул Джелялов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.