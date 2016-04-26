В Меджлисе назвали запрет ожидаемым и собираются работать за пределами Крыма
Первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов уверен, что организация продолжит свою деятельность за пределами временно оккупированного Крыма.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Меджлис в Крыму запретили. Мы этого ожидали. Но я уверен, что Меджлис крымскотатарского народа продолжит свою деятельность за пределами Крыма", - подчеркнул Джелялов.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.
Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация настроена на антироссийскую деятельность.
Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.