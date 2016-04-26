Решение о запрете оккупантами Меджлиса обжалуют в Верховном суде РФ

Об этом сообщил РИА Новости представляющий интересы Меджлиса адвокат Джемиль Темишев.

"Мы будем обжаловать решение суда, как только получим полный текст решения. История будет продолжаться уже в Верховном суде Российской Федерации", - сказал Темишев.

Напомним, ранее сегодня "Верховного суда Республики Крым" признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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