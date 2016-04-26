Решение о запрете оккупантами Меджлиса обжалуют в Верховном суде РФ
16:11, 26 апреля 2016Политика
2450
Решение самозваного "Верховного суда Республики Крым" о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремисткой организацией и запрете его деятельности будет обжаловано в Верховном суде России.
Адвокат обжалует запрет Меджлиса судом оккупантов / Фото УНІАН
Об этом сообщил РИА Новости представляющий интересы Меджлиса адвокат Джемиль Темишев.
"Мы будем обжаловать решение суда, как только получим полный текст решения. История будет продолжаться уже в Верховном суде Российской Федерации", - сказал Темишев.
Напомним, ранее сегодня "Верховного суда Республики Крым" признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Читайте такжеПоклонская посоветовала Госдепу открыть Меджлис на территории США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter