Решение о запрете оккупантами Меджлиса обжалуют в Верховном суде РФ

16:11, 26 апреля 2016
Политика
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Решение самозваного "Верховного суда Республики Крым" о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремисткой организацией и запрете его деятельности будет обжаловано в Верховном суде России.

Фото УНІАН

Об этом сообщил РИА Новости представляющий интересы Меджлиса адвокат Джемиль Темишев.

"Мы будем обжаловать решение суда, как только получим полный текст решения. История будет продолжаться уже в Верховном суде Российской Федерации", - сказал Темишев.

Напомним, ранее сегодня "Верховного суда Республики Крым" признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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