Время рыбаков-экстремалов

На реках Киевской области начался нерест.

Как сообщил УНИАН начальник Верхнеднепровского государственного бассейнового управления охраны водных живых ресурсов Иван ГЕРАСИМОВ, с 5 апреля по 13 июня (включительно) запрещается рыбная ловля на Киевском и Каневском водохранилищах с заливами и проливами, а также на реках Десна, Козинка, Стугна, Красная, Рось, Гуйва, Гнилопять, Случ.

На период запрещения разрешается любительский и спортивный лов рыбы с берега, за пределами мест нереста и в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов и рек, одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с блесной.

Лица, виновные в нарушении правил ловли рыбы в нерестовый период, будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству.