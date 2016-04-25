Порошенко: теоретически Совет ЕС может не утвердить безвизовый режим с Украиной

Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам.

«Все еврокомиссары единогласно проголосовали за то, чтобы передать законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима в Европарламент и Европейский Совет и там на уровне послов или, вероятнее всего, на уровне министров внутренних дел или на уровне глав государств и правительств принять решение о предоставлении нам безвизового режима», - сказал Порошенко.

«Это первый шаг к нашей совместной европейской жизни, после подписания Соглашения об ассоциации, после углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли», - отметил он.

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«Может быть шаг назад? Теоретически может быть такое, что Совет ЕС не утвердит (безвизовый режим с Украиной – УНИАН). Я должен сказать, что последние две недели у меня была очень большая дипломатическая активность, я вел переговоры с президентом Еврокомиссии и президентом Европейского Совета, с лидерами европейских государств, и они все обратились к Европарламенту, и Мартин Шульц, президент Европарламента, уже сказал, что мы будем делать все возможное, чтобы ускорить принятие этого решения (предоставление Украине безвизового режима - УНИАН) Европарламентом, он убежден в победе», - подчеркнул президент.

«Я не вижу сейчас угрозы, что Украине безвизовый режим не будет предоставлен», - заявил Порошенко, отвечая на вопрос, финишная ли это прямая в предоставлении украинцам визовой либерализации с ЕС. «Сто процентов, я подчеркиваю, что во второй половине 2016 года украинцы должны ездить в ЕС по своим биометрическим паспортам», - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины. Это предложение стало результатом положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности, подтверждается, что Украина выполнила все критерии по Плану действий относительно визовой либерализации.