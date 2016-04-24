Адвокат объяснил, зачем задержание Савченко было нужно его инициаторам

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

По мнению адвоката, дело Савченко не было инициативой президента России Владимира Путина.

"Это было то, что я называю старт-ап, это была инициатива снизу", - отметил он.

Новиков напомнил, что это произошло в июне 2014 года, когда в РФ уже работало специальное управление в составе Следственного комитета для расследования преступлений, связанных с нарушением международных правил ведения войны.

"Там было 20 следователей, это очень большое управление... Они систематически допрашивали каждого потерпевшего, если человек потерял, например, жилье, или был ранен кто-то, и приехал из Донецка или Луганска в Россию, его сразу допрашивали потерпевшим и включали в это дело... Сначала мы его так и называли "большое украинское дело". Потом мы узнали, что сами следователи употребляют именно это выражение. Это "большое украинское дело", в которое попадает все, на что они натыкаются, что они находят относительно событий в "ЛНР" и "ДНР" так называемых", - рассказал он.

По его словам, на тот момент спецуправление уже имело 20 тысяч свидетелей по этому делу.

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"У них уже были заочно арестованы Аваков, Коломойский, Муженко и другие. Но им очень не хватало кого-то, кто был бы арестован не заочно, кто бы сидел в России, кто бы давал показания, говорил бы, что "да, именно Аваков давал мне приказал пойти и убить невоюющих граждан, и из-за того, что я такой бандеровец и каратель, я пошел и убил". И из-за того, что дело по убийству, честно говоря, по гибели, потому что там не было убийства российских журналистов, было открыто в десять вечера в тот же день, я себе эту ситуацию реконструирую так, что за это дело, за этот случай, когда погибли журналисты, они - Следственный комитет - схватились, как за какой-то счастливый для них случай. Ибо в конце можно кого-то привлечь в России, и здесь, в России, от него получить все показания, которые нужны", - сказал Новиков.

Адвокат пленницы отметил, что следователи имели "большой выбор" на эту роль, потому что "во время того боя, а это был первый такой большой бой в Луганске и вообще в Луганской области, попало в плен к "ЛНРовцам" 8 украинских военных, в том числе Надежда Савченко".

"И они могли выбирать, кого они хотят. Остальные рядовые, она офицер. Остальные мужчины, она женщина. А к тому же она еще и держалась не так, как по их мнению, должен держаться человек, который попал в плен. Она говорила все, что думала. Она стала, скажем так, телезвездой, после того как по российскому телевидению показали интервью, которое российские журналисты брали у нее, когда она еще была в плену... И они выбрали ее. Это был такой несчастливый для них случай, ибо они считали, что женщину им будет легче сломать", - отметил он.

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Новиков подчеркнул, что Савченко в свою очередь "оказалась железным человеком" и не сломалась, поэтому такое решение с точки зрения СК РФ является "ошибкой".

"А вторая ошибка была... когда было объявлено, что "да, за убийство российских журналистов задержана такая Надежда Савченко". Они объявили, что они уже поймали убийцу. У нас такая система, что если Следственный комитет что-то объявляет, что они кого-то поймали, они не имеют обратного хода. Они не могут просто говорить: "Так, извиняйте, мы ошиблись". И глава Следственного комитета Бастрыкин вписался за своих подчиненных, Путин с определенного времени был должен вписаться за Следственный комитет. И из-за того, что никто из них не хочет брать на себя ответственность и признавать ошибки, они пошли до конца. Мы понимали, что они пойдут до конца", - сказал он

По словам Новикова, понимая это, адвокаты боролись уже не за оправдательный приговор Савченко, а "за сам процесс".