Криль уверяет, что он Балоге - не кум, ни брат, ни сват

Лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заверяет, что не имеет никаких родственных связей с главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ.

Об этом он заявил сегодня во время интернет-конференции на сайте “Лига”.

“Хочу разочаровать вас - я не являюсь ни ближним, ни дальним родственником Виктора БАЛОГИ”, - сказал он.

При этом И.КРИЛЬ отметил, “положа руку на сердце”, что он даже «не является кумом Виктора БАЛОГИ”.