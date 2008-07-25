Криль уверяет, что он Балоге - не кум, ни брат, ни сват
14:25, 25 июля 2008Политика
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Разочаровал...
Лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заверяет, что не имеет никаких родственных связей с главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ.
Об этом он заявил сегодня во время интернет-конференции на сайте “Лига”.
“Хочу разочаровать вас - я не являюсь ни ближним, ни дальним родственником Виктора БАЛОГИ”, - сказал он.
При этом И.КРИЛЬ отметил, “положа руку на сердце”, что он даже «не является кумом Виктора БАЛОГИ”.
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