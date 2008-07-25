Хорошковский перетасовал таможни

С 1 октября 2008 года в Украине будут ликвидированы Керченская и Кучурганская таможни и таможенный пост «Белгород-Днестровский» Южной таможни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, отметив, что это предусмотрено приказом ГТСУ от 23 июля 2008 (№ 804).

Также, в соответствии с приказом Гостаможслужбы, создана Днестровская таможня, которая будет располагаться в городе Белгород-Днестровском.

Данные реорганизационные мероприятия повлекли изменения зон деятельности отдельных таможен.

Так, по данным таможенников, зоной деятельности Днестровской таможни определены Белгород-Днестровский, Раздельнянский, Беляевский (кроме г. Теплодара и железнодорожной станции «Усатово») районы Одесской области.

С 1 октября к зоне деятельности Крымской таможни будет отнесена Автономная Республика Крым; зоной деятельности Южной таможни станут города Одесса, Ильичевск, Теплодар, Южный, Березовский, Ивановский, Коминтерновский, Николаевский, Овидиопольский районы Одесской области, железнодорожную станцию „Усатово” (Беляевский район), а зоной деятельности Ягорлицкой таможни — Ананьевский, Балтский, Великомихайловский, Кодимский, Котовский, Красноокнянский, Любашевский, Савранский, Фрунзевский и Ширяевский районы Одесской области.

Такие структурные изменения были проведены Гостаможслужбой с целью обеспечения рационального использования кадрового потенциала и материально-финансовых ресурсов, подчеркнули в пресс-службе.