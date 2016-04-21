Сегодня ВР планирует рассмотреть законопроекты о лекарствах и деоффшоризации экономики (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроекта о принципах государственной политики, здравоохранении и ряда законопроектов, касающихся статуса и социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, а также предусмотрено внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, в частности, об особенностях уголовного производства в налоговых отношениях, об усилении ответственности должностных и служебных лиц контролирующих органов.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народных депутатов Валерия Карпунцова, Олега Великина, Максима Саврасова, Ярослава Едакова и Хвичу Мепаришвили.

Депутаты были зарегистрированы вместо тех депутатов, полномочия которых Верховная Рада досрочно прекратила 14 апреля в связи с переходом на работу в новое правительство – Владимира Гройсмана, Иванны Климпуш-Цинцадзе и Степана Кубива от «Блока Петра Порошенко», а также Лилии Гриневич и Остапа Семерака от «Народного фронта".